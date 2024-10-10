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Абхазия Информ

РОССИЯНЕ ПОЛЮБИЛИ ГАГРУ НА ОКТЯБРЬ

Новости Четверг, 10 октября 2024 13:19
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РОССИЯНЕ ПОЛЮБИЛИ ГАГРУ НА ОКТЯБРЬ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Город Гагра в Абхазии вошел в пятерку наиболее популярных направлений для отдыха в октябре, сообщает сервис Tvil.ru. По его данным, самый знаменитый абхазский курорт занял четвертое место по бронированию отелей в октябре среди россиян. Лидером списка стал Сочи, на второй строчке Москва, замыкает первую тройку Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что отдых в Гагре в октябре 2024 оказался самым бюджетным среди первой десятки рейтинга. За одну ночь туристу нужно будет отдать в среднем 2789 рублей – при том, что на всех остальных 9 направлениях стоимость ночи превышает 3 тыс. рублей. Самым дорогим место для отдыха стала занявшая 8 место Казань: за ночь там надо будет отдать около 4739 рублей.

Кроме того, в Гагре (а также в Сочи) туристы проводят больше всего времени – 6 ночей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 13:24

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