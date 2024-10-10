МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ . Фонд «Гражданское действие» приглашает молодых журналистов на образовательный курс «Документальное кино: опыт и практика». Курс предлагает теоретические и практические занятия на такие темы, как написание синопсиса и сценария, планирование съемок, работа оператора и режиссера, а также монтаж и постпродакшен.

На курсе участники получат необходимые знания и навыки для создания своих документальных фильмов.

Заявки на участие с кратким резюме можно отправлять на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 19 октября 2024 года.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».