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Абхазия Информ

МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Новости Четверг, 10 октября 2024 13:24
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МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Фонд «Гражданское действие» приглашает молодых журналистов на образовательный курс «Документальное кино: опыт и практика». Курс предлагает теоретические и практические занятия на такие темы, как написание синопсиса и сценария, планирование съемок, работа оператора и режиссера, а также монтаж и постпродакшен.

На курсе участники получат необходимые знания и навыки для создания своих документальных фильмов.

Заявки на участие с кратким резюме можно отправлять на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 19 октября 2024 года.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 13:25

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