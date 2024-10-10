В ГУДАУТЕ ПРОЙДУТ МАТЧИ ПЕРВОГО ТУРА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Новости Четверг, 10 октября 2024 13:26
Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. 11 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба стартуют матчи первого тура чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б» сезона 2024/2025.
Волейбольный клуб «Апсны» сыграет с командами «Кристалл-Черкизово» (Воронеж), «Грозный» (Грозный) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).
Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б волейбольный клуб из Абхазии занял седьмое место.