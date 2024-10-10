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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОВЕДУТ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ОППОЗИЦИОННЫМИ ПАРТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Новости Четверг, 10 октября 2024 13:49
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Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Пресс-служба Парламента Республики Абхазия сообщает, что в рамках Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам запланирована рабочая встреча депутатов с оппозиционными политическими партиями и общественными организациями по вопросу обсуждения проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.

О времени и дате будет сообщено дополнительно.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 13:54

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