ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОВЕДУТ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ОППОЗИЦИОННЫМИ ПАРТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Пресс-служба Парламента Республики Абхазия сообщает, что в рамках Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам запланирована рабочая встреча депутатов с оппозиционными политическими партиями и общественными организациями по вопросу обсуждения проекта Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.

О времени и дате будет сообщено дополнительно.