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Абхазия Информ

142,3 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 октября 2024 18:48
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142,3 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба доложил премьер-министру Александру Анквабу об объемах государственной поддержки граждан Абхазии на лечение за пределами республики.

С января по сентябрь 2024 года 395 человек получили помощь на лечение за пределами Абхазии на сумму 142,3 млн рублей. За этот период на приобретение медицинского оборудования, инструментария, медикаментов для обеспечения нужд лечебно-профилактических медучреждений выделено 138 млн рублей.

Сохраняется текущая задолженность республиканского бюджета перед отдельными лечебными учреждениями Российской Федерации за лечение граждан и неоплаченные счета за поставленные медикаменты.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов осуществлять контроль, погасить задолженность в ближайшее время.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 18:50

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