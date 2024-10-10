Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ . Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба выступил на пленарном заседании II Международного конгресса туроператоров «Эволюционные драйверы развития туристического рынка: разнообразие моделей и международный опыт». Перед выступлением министр поблагодарил организаторов столь крупного мероприятия за официальное приглашение и оказанный прием.

В своем выступлении он рассказал о развитии и динамике туристического сектора в стране, как за последние четыре года, так и за предыдущие годы.

Учитывая важность экономической составляющей такой значимой для Абхазии сферы как туризм, Хишба отметил значительный рост туристического потока, а также рост объектов размещения в нашей Республике.

«Отслеживая динамику многих лет, за последние четыре года был побит рекорд периода советского времени. Койко-мест на сегодняшний день более 46 тысяч. Мест размещения в Абхазии было 420, на данный момент их 1025, что означает рост налоговых поступлений», – сказал Хишба.

Также министр отметил мультипликативный эффект, который сопровождается ростом налоговых поступлений.