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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ И ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНА

Новости Четверг, 10 октября 2024 18:53
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ И ГЛАВЫ БАШКОРТОСТАНА

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. В Уфе состоялась встреча президента Абхазии и главы Башкортостана. Аслан Бжания поблагодарил Радия Хабирова за приглашение и поздравил его с переизбранием на должность:

«Граждане вам доверяют, и это показали недавние выборы. Мы рады, что жители республики выразили Вам высокий уровень поддержки».

Обсуждая перспективы двусторонних отношений, Бжания подчеркнул необходимость их дальнейшего развития: «Я предложил проработать возможность открытия прямого авиасообщения между Сухумом и Уфой. Для нас это очень важно. Хотим, чтобы ваши граждане приезжали к нам, отдыхали и поправляли здоровье».

Радий Хабиров, в свою очередь, выразил благодарность за визит и добавил: «Мы видим, что Абхазия активно развивается, и в этом несомненно ваша заслуга и заслуга вашей команды. Очень важно, что люди вас поддерживают. Мы видим в вас надёжного партнёра в будущем».

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 18:55

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