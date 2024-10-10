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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ ПРОВОДЯТ НОВЫЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Новости Четверг, 10 октября 2024 20:20
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В ОЧАМЧЫРЕ ПРОВОДЯТ НОВЫЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. В Очамчыре на улицах Моквская и Воуба продолжаются работы по улучшению электроснабжения, где «Черноморэнерго» прокладывает около 2 тысяч метров новых линий СИП. Работы охватывают около 45 домовладений.

Директор Очамчырского филиала «Черноморэнерго» Роберт Шинкуба сообщил о текущих работах на территории АТП. Он отметил, что компания активно работает над улучшением электроснабжения.

«В основном мы сосредоточены на городской части, – отметил Шинкуба. – Состояние линий оставляет желать лучшего, так как на протяжении 30 лет после войны никаких работ не проводилось. Тем не менее, в тех местах, где это возможно, уже установлены приборы учета».

Работы продолжаются, и, по словам директора, с получением материалов от «Черноморэнерго» проблем не возникает. Если погодные условия будут благоприятными, завершение работ на данном участке ожидается в ближайшие дни.

Мальборо Асландзия, местный житель, выразил благодарность за то, что многое в городе меняется к лучшему.

«Несколько лет назад мы сталкивались с серьезными проблемами в электроснабжении. Наши линии были в ужасном состоянии, и мы часто оставались без света. Многие из нас старались делать что-то своими силами, но, признаюсь, это было крайне сложно», – сказал он.

Подобные работы ведутся по всей Абхазии, и руководство страны стремится решить проблему электроснабжения, обеспечивая надежное и безопасное электрическое покрытие для всех жителей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 20:47

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