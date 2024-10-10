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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ПРИБЫЛ В КЧР С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Новости Четверг, 10 октября 2024 20:47
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РОБЕРТ КИУТ ПРИБЫЛ В КЧР С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Сухум. 10 октября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут прибыл с рабочим визитом в Карачаево-Черкесскую Республику. Он примет участие в заседании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства внутренних дел Республики Абхазия по согласованию и координации взаимодействия органов внутренних дел и полиции на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Абхазия.

«Подобный, уже привычный для нас формат сотрудничества позволяет нам лучше понять позиции наших ведомств в ключевых направлениях борьбы с общими вызовами и угрозами, способствует решению поставленных задач в практической плоскости», – отметил Киут, говоря о назначенной на 11 октября встрече.

В делегацию из Абхазии также входят замминистра Беслан Чкадуа и руководители профильных управлений министерства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 октября 2024 20:55

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