ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» НА ВТОРОМ МЕСТЕ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ . Волейбольный клуб «Апсны» завершил первый тур чемпионата России Высшая лига «Б» сезона 2024/2025 на втором месте турнирной таблицы. Соревнования прошли с 11 по 13 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба.

Абхазская команда провела матчи с командами «Кристалл-Черкизово» (Воронеж), «Грозный» (Грозный) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

В первом матче «Апсны» сыграл с командой из Воронежа, игра завершилась со счетом 3:1 (33:35; 28:26; 25:18; 25:23) в пользу абхазских волейболистов. Во втором матче абхазские волейболисты одержали победу над спортсменами из Грозного со счетом 0:3 (16:25; 22:25; 18:25). В заключительный игровой день клуб «Апсны» в упорной борьбе уступил майкопским волейболистам со счетом 2:3 (18:25; 13:25; 25:20; 25:22; 10:15).

По итогам тура абхазский клуб с семью очкам расположился на втором месте турнирной таблицы.

Следующий тур пройдет в Краснодаре с 25 по 27 октября.

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б» волейбольный клуб из Абхазии занял седьмое место.