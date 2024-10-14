 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» НА ВТОРОМ МЕСТЕ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Новости Понедельник, 14 октября 2024 14:11
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» НА ВТОРОМ МЕСТЕ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» завершил первый тур чемпионата России Высшая лига «Б» сезона 2024/2025 на втором месте турнирной таблицы. Соревнования прошли с 11 по 13 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба.

Абхазская команда провела матчи с командами «Кристалл-Черкизово» (Воронеж), «Грозный» (Грозный) и «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

В первом матче «Апсны» сыграл с командой из Воронежа, игра завершилась со счетом 3:1 (33:35; 28:26; 25:18; 25:23) в пользу абхазских волейболистов. Во втором матче абхазские волейболисты одержали победу над спортсменами из Грозного со счетом 0:3 (16:25; 22:25; 18:25). В заключительный игровой день клуб «Апсны» в упорной борьбе уступил майкопским волейболистам со счетом 2:3 (18:25; 13:25; 25:20; 25:22; 10:15).

По итогам тура абхазский клуб с семью очкам расположился на втором месте турнирной таблицы.

Следующий тур пройдет в Краснодаре с 25 по 27 октября.

Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б» волейбольный клуб из Абхазии занял седьмое место.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 14 октября 2024 14:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРСКОМ, ТКУАРЧАЛСКОМ И ГАЛСКОМ РАЙОНАХ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ СПОРТСМЕНОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.