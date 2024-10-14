В ОЧАМЧЫРСКОМ, ТКУАРЧАЛСКОМ И ГАЛСКОМ РАЙОНАХ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Сухум. 14 октября 2024. Абхазия-Информ . Зоозащитники Абхазии давно говорят о важности стерилизации животных для гуманного сокращения их численности и, как следствие, решения проблемы бездомных кошек и собак в стране. И если в западных районах страны и в столице дела с подобными акциями обстоят гораздо лучше, чем даже несколько лет назад, и зооволонтеры стараются регулярно проводить акции по стерилизации животных, то в восточной части Абхазии ситуация гораздо сложнее.

В Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах нет ветклиник, где людям могли бы предложить такую процедуру для домашних питомцев. Для этого животное придется везти в Сухум, но цены на операцию в частных клиниках- от 6 тысяч рублей за собаку и от 3 тысяч рублей за кошку, что может себе позволить далеко не каждый владелец, тем более из сельской местности.

Акция по стерилизации продлится 12 дней. С 23 по 27 октября ветврачи из общественного движения «Ветеринары без границ» будут работать в Очамчырском районе, с 30 октября по 3 ноября – в Галском. За это время врачи готовы прооперировать около 400 животных. Помимо стерилизации во время акции ветврачи также готовы вести прием животных местных жителей и по другим вопросам.

«Для нас поддержка ребят из Новосибирска очень дорога. Это команда профессионалов своего дела. Они уже два раза приезжали в Абхазию, тогда акции проходили в Гудауте и в Сухуме. Восточные районы нашей страны - особая боль зооволонтеров, ведь там все гораздо сложнее с бездомными животными, да и с домашними. Нет полноценной ветеринарной помощи и клиник», – сказала одна из организаторов акции, зоозащитница из Гудауты Мака Пилия.

У себя в Гудауте Мака уже более пяти лет старается организовывать каждый месяц акции стерилизации и за эти годы видит самое главное- то, как меняется отношение людей к этой процедуре: от полного неприятия поначалу, все больше людей приходят к пониманию необходимости этой операции для своих питомцев. Ведь помимо того, что собаки и кошки не приносят нежелательный приплод, улучшается здоровье и поведение животного, с ним становится более комфортно жить.

«Когда мы только начинали, многие вообще не понимали смысла этой процедуры, и приходилось буквально каждому владельцу долго объяснять и уговаривать провести ее. Сейчас, когда мы объявляем об акции, люди сами нам звонят и спешат записаться. И это очень важный результат нашей работы. В восточных районах еще предстоит пройти этот путь, чтобы владельцы животных понимали, насколько важно -стерилизовать своего питомца», – пояснила Пилия.

В Очамчыре стерилизация будет проводиться в Госветстанции по ул. Папаскири с 23 по 27 октября.

Записать животное на операцию можно по номерам телефонов:

+ 7 (940) 998-30-98

+7 (940) 995-61-65

В Гале стерилизация будет проводиться в Галской Госветстанции по ул. Ардзинба.

С 30 октября по 3 ноября.

Записать на операцию можно по номерам телефонов:

+ 7 (940) 772-73-66

+7 (940) 774-25-44

Стерилизация бездомных животных будет проводиться бесплатно. Домашних питомцев можно будет прооперировать по льготным ценам:

Коты - 500

Кошки - 1000

Собаки М - 1000

Собаки Ж - 1500

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».