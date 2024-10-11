ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ КОНКУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА»
Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. 16 октября 2024 года в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится гала-концерт, посвященный открытию конкурса «Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба». В этом году проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России, Правительства и Министерства культуры Республики Абхазия. Генеральным партнером выступает АО «АтомЭнергоСбыт».
В концерте примут участие лауреаты второго «Музыкального конкурса Алисы Гицба»:
* Обладательница Гран-при Софья Сакания (сопрано),
* Владислав Бирюков (баритон),
* Кристина Попова (меццо-сопрано),
* Скрипичный дуэт Иван и Юлия Покровские.
Вместе с ними на сцену выйдут члены жюри конкурса:
* Алиса Гицба, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России,
* Яна Иванилова, заслуженная артистка России,
* Роман Муравицкий, заслуженный артист России,
* Басиния Шульман, лауреат международных конкурсов.
Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Виктория Иванова.
Билеты: https://mosco>
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