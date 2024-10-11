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Абхазия Информ

ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ КОНКУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА»

Новости Пятница, 11 октября 2024 20:56
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ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ КОНКУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АЛИСЫ ГИЦБА»

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. 16 октября 2024 года в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится гала-концерт, посвященный открытию конкурса «Международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба». В этом году проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России, Правительства и Министерства культуры Республики Абхазия. Генеральным партнером выступает АО «АтомЭнергоСбыт».

В концерте примут участие лауреаты второго «Музыкального конкурса Алисы Гицба»:

* Обладательница Гран-при Софья Сакания (сопрано),

* Владислав Бирюков (баритон),

* Кристина Попова (меццо-сопрано),

* Скрипичный дуэт Иван и Юлия Покровские.

Вместе с ними на сцену выйдут члены жюри конкурса:

* Алиса Гицба, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России,

* Яна Иванилова, заслуженная артистка России,

* Роман Муравицкий, заслуженный артист России,

* Басиния Шульман, лауреат международных конкурсов.

Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Виктория Иванова.

Билеты: https://mosco>

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 20:58

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