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Абхазия Информ

МУХАММАД АЛИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО СЛУЧАЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ ПОСЛОВ ПАКИСТАНА И АРМЕНИИ В СИРИИ

Новости Пятница, 11 октября 2024 20:48
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Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению посольства Святого престола (Ватикана) в Сирии чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирии Мухаммад Али принял участие в церемонии по случаю завершения дипломатических миссий чрезвычайных и полномочных послов Пакистана и Армении в Сирии.

На церемонии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Сирийской Арабской Республике.

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