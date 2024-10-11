МУХАММАД АЛИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПО СЛУЧАЮ ЗАВЕРШЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ ПОСЛОВ ПАКИСТАНА И АРМЕНИИ В СИРИИ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. По приглашению посольства Святого престола (Ватикана) в Сирии чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирии Мухаммад Али принял участие в церемонии по случаю завершения дипломатических миссий чрезвычайных и полномочных послов Пакистана и Армении в Сирии.

На церемонии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Сирийской Арабской Республике.