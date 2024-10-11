АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АБХАЗСКОЙ АРМИИ С ДНЕМ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным днём – Днём Вооружённых сил!

Созданные Указом Председателя Верховного совета Абхазии, председателя государственного комитета обороны Владиславом Ардзинба 11 октября 1992 года, Вооруженные силы Абхазии закалялись на полях сражений.

Этот день олицетворяет вашу силу и мужество, с которыми вы неизменно охраняете нашу Родину. Ваша преданность долгу и высокий профессионализм являются основой безопасности и стабильности страны. История абхазской армии – это история самоотверженности и подвига.

Уже 32 года наши Вооружённые силы доказывают свою способность защищать суверенитет и территориальную целостность Республики Абхазия, а также успешно выполняют свою благородную миссию по защите граждан нашей страны.

Дорогие военнослужащие вооруженных сил Абхазии! Руководство страны, весь народ Абхазии гордятся вами – верными защитниками Отечества. Абхазская армия совместно с российскими коллегами сегодня надежно охраняет рубежи нашего государства. В современных условиях важно, чтобы наши вооруженные силы оставались мобильными и высокоэффективными. Государство делает все возможное для улучшения материально-технического обеспечения нашей армии. Важно также, чтобы каждый из вас ощущал поддержку и заботу общества, ведь именно это способствует формированию настоящей воинской сплочённости.

Дорогие защитники нашей Родины! В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо нашего Отечества!»