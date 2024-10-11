АБХАЗИЯ ОЖИДАЕТ ОКОЛО 1,5 МЛН РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ДО КОНЦА ГОДА

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ . Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС – Турпоток в Абхазию по итогам 2024 года может составить 1,5 млн человек, что соответствует уровню 2023 года, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба.

«В прошлом году Абхазия преодолела рекордные цифры турпотока из РФ, впервые со времен СССР. В 2023 году республику посетили более 1,5 млн туристов, в этом году мы рассчитываем приблизиться к этой цифре», – сказал он на Международном конгрессе туроператоров, организованном ассоциацией «Турпомощь».

Как отметил Хишба, на сегодняшний день в Абхазии работают более тысячи объектов размещения, а прямые налоговые отчисления составляют более миллиарда рублей.

«Помимо традиционно популярных у россиян курортов Гагра, Пицунда, стали пользоваться спросом и районы, у которых нет выхода к морю. Так, в этом году нам удалось открыть пансионат в городе Очамчира, и он очень востребован у туристов», – добавил Хишба.

Министр также напомнил, что в конце 2024 года откроется аэропорт в Сухуме, который позволит привлекать больше жителей дальних регионов России на отдых в Абхазии.

Россия и Абхазия на ПМЭФ-2023 заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме, закрытого в начале 90-х годов.