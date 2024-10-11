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Абхазия Информ

80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТЯТ В АБХАЗИИ С РАЗМАХОМ

Новости Пятница, 11 октября 2024 16:16
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80-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТЯТ В АБХАЗИИ С РАЗМАХОМ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоятся фотовыставки, кинопоказы и многие другие мероприятия. Организацией займется Представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством культуры и Госкомспортом.

«Мы обсудили с Министерством культуры Абхазии планы к 80-летию Победы. Будут выступления знаковых российских ансамблей, специально для Республики Абхазия будет организована фотодокументальная выставка, кинопоказы, выступления творческих коллективов, викторины, конкурсы рисунков. С Госкомспортом Абхазии обговорили тематику спортивных мероприятий к празднику», – рассказал руководитель представительства Владислав Куликов.

День Победы в Абхазии – знаковое событие, это праздник в каждой семье, подчеркнул он.

В 2025 году также исполняется 215 лет со дня вхождения Абхазского княжества в состав Российской империи.

«Мне кажется, это очень важный повод, чтобы начать историческую дискуссию. Мы контактируем с Российским историческим обществом, которое в Абхазии имеет отделение, а также с Российским военно-историческим обществом. Надеемся, что вместе с абхазскими партнерами сможем создать некие платформы, касающиеся этих знаковых дат», – подчеркнул Владислав Куликов и отметил, что Россотрудничество активизирует обмены между молодежью Абхазии и России.

«Речь идет о том, что мы будем находить абхазским школам партнеров в России, будут обмениваться классами, чтобы наша молодежь приезжала в этот прекрасный край, чтобы абхазские школьники взаимодействовали с российскими учебными заведениями. Хотим, чтобы это были не только столицы, но и российские регионы и районы Абхазии», – цитирует ТАСС слова руководителя представительства.

Ранее сообщалось, что подписание ряда документов, в том числе Обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, стало итогом саммита СНГ. Кроме того, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, предложил создать общий реестр воинских мемориалов на пространстве Содружества независимых государств.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 16:21

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