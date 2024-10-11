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Абхазия Информ

ТАМОЖНЯ АЭРОПОРТА СУХУМА ПРОШЛА ПОДГОТОВКУ В СОЧИ

Новости Пятница, 11 октября 2024 16:12
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ТАМОЖНЯ АЭРОПОРТА СУХУМА ПРОШЛА ПОДГОТОВКУ В СОЧИ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии прошли курсы таможенного дела на базе аэропорта Сочи, сообщил первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа. Он уточнил, что обучение проводилось для работы в Сухумском аэропорту – единственный аэропорт в Абхазии готовится к открытию.

Готовность всех служб воздушной гавани проверят в ноябре, в конце ноября 2024 года планируется технический рейс, добавил Лабахуа.

Напомним, открыть аэропорт планируется в последних числах декабря 2024 года.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 16:16

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