ТАМОЖНЯ АЭРОПОРТА СУХУМА ПРОШЛА ПОДГОТОВКУ В СОЧИ
Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии прошли курсы таможенного дела на базе аэропорта Сочи, сообщил первый зампредседателя ГТК Абхазии Алиас Лабахуа. Он уточнил, что обучение проводилось для работы в Сухумском аэропорту – единственный аэропорт в Абхазии готовится к открытию.
Готовность всех служб воздушной гавани проверят в ноябре, в конце ноября 2024 года планируется технический рейс, добавил Лабахуа.
Напомним, открыть аэропорт планируется в последних числах декабря 2024 года.