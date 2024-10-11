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Абхазия Информ

ИТОГИ ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Новости Пятница, 11 октября 2024 16:10
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ИТОГИ ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. В Республиканской теннисной школе имени Героя Абхазии Арзамета Тарба завершился Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти заслуженного тренера Абхазии, заслуженного работника физической культуры и спорта Абхазской АССР Рубена Диленяна. В турнире принимали участие 80 теннисистов из Сухума, Сухумского района, Гагры и Пицунды.

Среди девочек 8 лет и младше первое место заняла Адель Папба (Сухум), на втором месте Мила Матуа (Сухум), на третьем месте Айлин Герхелия (Сухум).

Среди мальчиков первым стал Владимир Бения из Сухума.

Среди девочек 13 лет и младше первое место заняла Мелания Гумба (Пицунда), на втором месте Валерия Эмексузян (Сухум), на третьем месте Алия Цвинария (Сухум).

Среди мальчиков первым стал Сабри Нанба (Сухум), на втором месте Лионель Кирия (Сухум), на третьем – Лаша Шамба (Пицунда).

Среди взрослых победительницей стала Лолита Хмаил, на втором месте Лаура Тания, на третьем – Эмилия Халбад.

Среди мужчин первым стал Григорий Табарян, на втором месте Дмитрий Осия, на третьем месте Андрей Диленян.

Все победители и призеры были награждены денежными призами от Армянской общины Республики Абхазия.

От семьи Диленян специальными призами были награждены Айлин Герхелия и Владимир Бения.

От Республиканской теннисной школы были награждены Аниса Амичба, Амра Герхелия и Давид Эзугбая.

От Сухумской теннисной федерации за спортивные успехи была награждена София Чаабал.

В церемонии награждения приняли участие начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава и главный судья турнира, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 16:12

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