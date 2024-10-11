В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ . Вооруженным силам Абхазии – 32 года. 11 октября 1992 года Президиум Верховного совета Республики Абхазия принял Постановления о создании Министерства обороны, Вооруженных сил и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем создания Министерства обороны Абхазии.

На пятый день Отечественной войны народа Абхазии, 18 августа 1992 года Президиум Верховного совета издал Указ о создании Государственного комитета обороны Абхазии под председательством В. Ардзинба. В руках ГКО сосредотачивалась вся полнота власти по обороне республики. Командующим Вооруженными Силами Абхазии был назначен полковник В. Какалия, а начальником штаба – полковник С. Сосналиев, прибывший 15 августа 1992 года в Абхазию добровольцем из Кабардино-Балкарии.

Приказом ГКО командиром Гумистинского оборонительного рубежа назначается майор М. Хварцкия, полковник С. Дбар командируется на Бзыбский оборонительный рубеж.

2 октября 1992 года абхазские формирования совместно с добровольческими отрядами освободили город Гагру, а 6 октября – всю северо-западную часть Абхазии.

В целях создания боеспособной регулярной армии, 11 октября 1992 года Президиум Верховного совета Республики Абхазия издал Указ № 8 о создании Министерства обороны и Генерального штаба РА. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен полковник В. Аршба, который стал командующим вооруженными силами после подписания Московской договоренности, а начальником Генерального штаба ВС был назначен Султан Сосналиев.

Наряду с Генштабом в Минобороны стали формироваться управления, отделы и службы.

28 октября 1992 года созданы служба тыла вооруженных сил, управление вооружения и техники, медицинская служба.

В ходе войны в структуре МО образовался институт по работе с личным составом, который затем был преобразован в институт комиссаров. Главным комиссаром Вооруженных сил РА был назначен полковник Сергей Шамба.

8 января 1993 года Президиум Верховного совета принял постановление о назначении Председателя Президиума Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба Главнокомандующим Вооруженными силами Абхазии.

В настоящее время, в целях повышения эффективности Вооруженных сил Абхазии, основное внимание уделяется не только оснащению их современным оружием, но и комплектованию опытными профессиональными кадрами.

За последние годы заметно повысились интенсивность и качество боевой подготовки военнослужащих, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база. Воины Вооруженных сил Абхазии совершенствуют боевое мастерство и выучку. Систематически проводятся тактические и тактико-специальные учения, командно-штабные и мобилизационные тренировки.

Сегодня Вооруженные силы Республики Абхазия располагают большими возможностями для защиты целостности и безопасности государства, твердо и самоотверженно стоят на страже его национальных интересов