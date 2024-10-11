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Абхазия Информ

ШКОЛЬНИКИ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Новости Пятница, 11 октября 2024 15:57
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ШКОЛЬНИКИ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. В преддверии дня Вооруженных сил Абхазии ученики второго и седьмого класса 10-й горской школы г. Сухум с экскурсией посетили военный музей. Ребята узнали об истории республики и ее армии, ознакомились с экспонатами времен Отечественной войны Народа Абхазии, оружием, орденами и личными вещами солдат.

Каждый экспонат в музее по-своему уникален – представлена история армии с момента её зарождения до наших дней.

Военный музей помогает не только узнать что-то новое, но и выполняет важную миссию обучения и воспитания молодежи.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 15:59

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