ШКОЛЬНИКИ СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ . В преддверии дня Вооруженных сил Абхазии ученики второго и седьмого класса 10-й горской школы г. Сухум с экскурсией посетили военный музей. Ребята узнали об истории республики и ее армии, ознакомились с экспонатами времен Отечественной войны Народа Абхазии, оружием, орденами и личными вещами солдат.

Каждый экспонат в музее по-своему уникален – представлена история армии с момента её зарождения до наших дней.

Военный музей помогает не только узнать что-то новое, но и выполняет важную миссию обучения и воспитания молодежи.