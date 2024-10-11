Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. Купальный сезон в Абхазии официально считается закрытым с середины октября. Совместным решением глав Администраций районов республики и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после 15 октября все прибрежные объекты по обеспечению безопасного отдыха на воде сворачиваются до нового курортного сезона.