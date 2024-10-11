КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ
Новости Пятница, 11 октября 2024 15:55
Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. Купальный сезон в Абхазии официально считается закрытым с середины октября. Совместным решением глав Администраций районов республики и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после 15 октября все прибрежные объекты по обеспечению безопасного отдыха на воде сворачиваются до нового курортного сезона.
Пляжи будут считаться небезопасными для купания, о чем доводится до сведения граждан и гостей.
В Очамчыре купальный сезон закрыт с 1 октября.