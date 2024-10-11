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Абхазия Информ

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

Новости Пятница, 11 октября 2024 15:55
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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. Купальный сезон в Абхазии официально считается закрытым с середины октября. Совместным решением глав Администраций районов республики и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после 15 октября все прибрежные объекты по обеспечению безопасного отдыха на воде сворачиваются до нового курортного сезона.

Пляжи будут считаться небезопасными для купания, о чем доводится до сведения граждан и гостей.

В Очамчыре купальный сезон закрыт с 1 октября.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 15:57

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