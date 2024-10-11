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Абхазия Информ

«ЛАСТОЧКА» ГОТОВИТСЯ К РЕГУЛЯРНЫМ РЕЙСАМ ИЗ СОЧИ В СУХУМ

Новости Пятница, 11 октября 2024 15:52
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«ЛАСТОЧКА» ГОТОВИТСЯ К РЕГУЛЯРНЫМ РЕЙСАМ ИЗ СОЧИ В СУХУМ

Сухум. 11 октября 2024. Абхазия-Информ. 10 октября электропоезд «Ласточка» успешно завершил серию тестовых рейсов в Сухум, знаменуя готовность к полноценному запуску маршрута. В апреле этого года, когда поезд впервые прибыл в столицу Абхазии для проверки железнодорожной инфраструктуры, был выявлен ряд недочетов, которые впоследствии были исправлены. Ожидается, что регулярные рейсы «Ласточки» начнутся уже в следующем году, что значительно улучшит условия для передвижения пассажиров.

Начальник службы АЖД Руслан Харазия отметил значительный прогресс в ходе тестирований: «В процессе последних испытаний были выявлены лишь небольшие замечания, касающиеся габаритов поезда. Мы планируем их устранить в кратчайшие сроки. Если сравнивать с первым тестовым проездом, то сейчас, можно сказать, замечаний практически не было».

Новый маршрут из Сочи в Сухум позволит сократить время в пути до двух часов, что станет значительным преимуществом особенно в курортный сезон. Комфортабельный поезд сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс.

Главный инженер АЖД Леонид Куруа подчеркнул широкую востребованность нового маршрута: «Этот маршрут очень востребован, пассажиры всегда есть. «Ласточка» пользуется спросом не только среди иностранных туристов, но и среди жителей».

По плану, электропоезд будет останавливаться на крупных станциях: Цандрыпш, Гагра, Гудаута, Афон и Сухум.

«При необходимости и соответствующей подготовке инфраструктуры, мы можем организовать остановки и на промежуточных станциях, таких как Бзыбь, Звандрипш и других», – добавил Леонид Куруа.

«Ласточка» способна развивать скорость до 160 км/ч благодаря четырем мощным электродвигателям в каждом головном вагоне. Поезд также оснащен системами климат-контроля, обеспечивающими комфортное функционирование в диапазоне температур от −40 до +40 °C.

С завершением тестовых рейсов и устранением последних технических вопросов, «Ласточка» готова к началу регулярных пассажирских перевозок, запланированных на следующий год.

Это нововведение обещает значительно улучшить транспортное сообщение между Россией и Абхазией, открывая новые возможности как для туристов, так и для местных жителей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 11 октября 2024 15:55

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