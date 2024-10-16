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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЮ ДНЯ УЧИТЕЛЯ

Новости Среда, 16 октября 2024 17:07
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ТОРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЮ ДНЯ УЧИТЕЛЯ

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня учителя. Праздничное мероприятие прошло в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Он выступил перед собравшимися с поздравительным адресом:

«Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа!

Гәык-ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит шәзаанаҭ амш ныҳәа! Шәара шәнапы алакыуп зегь раасҭа ихадоу аус -изызҳауа аҿар рааӡара. Шәара шәоуп ирызҭо раҧхьатәи адыррақәа, аҧсҭазаара амҩа иаша ианызҵо аҳәынҭқарра уаҵәтәи анапхгаҩцәа, аҵарауаа, аҳақьымцәа, анџьнырцәа. Ҳауаажәлар зегь рыхьӡала ҭабуп ҳәа шәасҳәоит иуадаҩыз аамҭақәа рзы, ачҳара аарҧшны иҧшьоу шәус ахьаанышәмыжьыз.

Аҵара аус нап адкылара аҳәынҭқарра лымкаала ахшыҩзышьҭра анаҭоит. Аринахысгьы иҳалшо зегь ҟаҳҵоит арҵаҩы иахәҭоу адгылареи ацхыраареи имазарц.

Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа, ааӡаҩцәа!

Ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәамч, анасыҧ. Иреиҳау аихьӡарақәа шәымазааит! Иҭабуп шәџьабаазы, шәычҳаразы!

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Этот праздник – дань уважения вашему важному и благородному делу, которое определяет будущее нашей страны.

Учитель – одна из самых уважаемых и ценимых в мире профессий. Учитель – это тот, кто с раннего детства помогает постигать новое, развивать таланты и находить свой жизненный путь.

Ваша преданность профессии и любовь к детям достойны глубочайшего уважения. Государство продолжит работать над улучшением системы образования и всячески поддерживать учителей и педагогов, стремясь к тому, чтобы учительский труд был признан и оценен по достоинству.    

В этот особенный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и новыми достижениями. Спасибо вам за вашу благородную миссию, терпение и самоотверженность!»

В рамках торжественного вечера 11 учителям указом президента было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Им также было вручено денежное вознаграждение от главы государства.

30 учителей и работников сферы образования награждены ведомственными наградами и благодарственными письмами.

Торжества завершились праздничным концертом.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 16 октября 2024 17:11

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