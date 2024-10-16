В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ
Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. 21 октября в Сухуме стартует Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы», посвященный памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В турнире планируется участие пяти команд из Кемерово, Барнаула, Новороссийска, Ижевска и Абхазии.
Начало игр запланировано в 10:00, открытие турнира в 12:00 на мини-поле у здания бывшего Совета министров АССР.
Турнир завершится 27 октября.
Главный судья – Вячеслав Александров (Москва).