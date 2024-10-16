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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ

Новости Среда, 16 октября 2024 17:16
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. 21 октября в Сухуме стартует Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы», посвященный памяти погибшим защитникам Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В турнире планируется участие пяти команд из Кемерово, Барнаула, Новороссийска, Ижевска и Абхазии.

Начало игр запланировано в 10:00, открытие турнира в 12:00 на мини-поле у здания бывшего Совета министров АССР.

Турнир завершится 27 октября.

Главный судья – Вячеслав Александров (Москва).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 16 октября 2024 17:18

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