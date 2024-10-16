В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ВВЕЗЕНО БОЛЕЕ 100 ТОНН «ОРАНЖЕВОГО ЗОЛОТА»

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии цитрусовых стали ввозить в Россию из Абхазии в первых числах октября. На сегодняшний день сотрудниками поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 120 тонн «золотых» плодов. Кроме мандаринов предприниматели ввозят и другую местную продукцию: фейхоа (50 тонн), хурму (7 тонн), лимоны (3 тонны), орехи (106 тонн).

Всего на сегодняшний день импортировано более 280 тонн сельхозпродукции из Республики Абхазия.

Необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки. В прошлом году первые поставки цитрусовых начались в середине октября. За весь сезон с октября 2023 г. по март 2024 г. было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.