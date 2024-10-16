 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ ПО ДВОЙНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Новости Среда, 16 октября 2024 17:23
Оцените материал
(0 голосов)
ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ ПО ДВОЙНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Госдума приняла законопроект кабмина РФ ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращений уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Договор между Россией и Абхазией был подписан 7 мая 2024 года в городе Сухум. 27 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о ратификации данного соглашения.

В соответствии с данным документом, предусматриваются меры, благодаря которым юридическим и физическим лицам Российской Федерации и Республики Абхазия не придется повторно оплачивать налоговые сборы с идентичного источника доходов ни в своем государстве, ни в государстве-партнере.

Подчеркивается, что разрешение данной проблемы будет способствовать взаимному привлечению инвестиций и создаст условия для предотвращения двойного налогообложения как граждан, так и предприятий.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 октября 2024 17:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ВВЕЗЕНО БОЛЕЕ 100 ТОНН «ОРАНЖЕВОГО ЗОЛОТА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.