ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ ПО ДВОЙНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Сухум. 16 октября 2024. Абхазия-Информ. Госдума приняла законопроект кабмина РФ ратификации межправительственного соглашения с Абхазией об избежании двойного налогообложения и предотвращений уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Договор между Россией и Абхазией был подписан 7 мая 2024 года в городе Сухум. 27 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о ратификации данного соглашения.

В соответствии с данным документом, предусматриваются меры, благодаря которым юридическим и физическим лицам Российской Федерации и Республики Абхазия не придется повторно оплачивать налоговые сборы с идентичного источника доходов ни в своем государстве, ни в государстве-партнере.

Подчеркивается, что разрешение данной проблемы будет способствовать взаимному привлечению инвестиций и создаст условия для предотвращения двойного налогообложения как граждан, так и предприятий.