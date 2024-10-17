Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в открытии выставки «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области». Мероприятие организовано Посольством России в Абхазии совместно с Представительством Россотрудничества и Государственным музеем Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба. В мероприятии также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, депутаты Парламента, члены Правительства, общественность.

Экспозиция была подготовлена Фондом исследований проблем демократии и показывает преступления неонацистских формирований в ходе конфликта на Украине.

Открывая мероприятие, посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул важность скорейшего завершения специальной военной операции и отметил, что значительная часть территории Украины уже освобождена от нацистских формирований. Он выразил надежду на дальнейший успех российских сил.

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, сказал, что в ходе СВО многие абхазские граждане отдали свои жизни, и выразил уверенность в скорой победе.

Присутствующим был продемонстрирован документальный фильм «Курск: плечом к плечу», рассказывающий о недавних событиях в Курской области.

Об этом сообщает сайт главы государства.