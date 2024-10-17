ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИБЫЛА С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В БАШКОРТОСТАН

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия прибыла с рабочей поездкой в Республику Башкортостан для участия в XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». В состав делегации вошли председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, командир Специального отряда быстрого реагирования МВД Дадын Чачхалия и главный специалист по организационным вопросам и информации Госкомитета Алиса Инапшба.

Сегодня представители делегации Абхазии провели встречу с председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике Вито Сабировым, которая прошла в «Йэшлек Хаус» – Доме молодежи, являющимся не только местом работы комитета, но и местом объединения молодежных организаций.

Дом молодежи – это такое молодежное пространство, где есть звукозаписывающая студия, в которой можно бесплатно записывать песни собственного сочинения, заниматься в различных кружках и многое другое.

Сабиров ознакомил с проведенной работой, затем стороны подписали протокол о намерениях, который включает в себя обмен информационными материалами проектов по актуальным вопросам и проблемам государственной молодежной политики и волонтерской деятельности, совместную работу над учебно-методическими проектами и образовательными программами в области волонтерской деятельности, проведение совместными усилиями конференций, учебно-методических семинаров, образовательно-просветительских мероприятий, осуществление в социальных сетях кросспостинга контента, участие представителей организаций в проводимых одной из сторон проектов и проведение совместных мероприятий.

Затем абхазская делегация вместе с председателем Комитета по делам молодежи города Уфа Романом Янгуровым и заместителем главы АГО Уфы Гуллярией Ялчикаевой, посетила молодежное пространство «Арт-квадрат», которое расположено в историческом центре Уфы. Оно представляет собой мини-район, разделенный на пять квадратов, где каждый имеет свое предназначение. Это современное городское пространство со множеством площадок: «Сердце» предназначен для проведения музыкальных и танцевальных вечеров; «Микеланджело» – для занятий живописью и игре на фортепьяно; «Площадь» - представляет собой амфитеатр под открытым небом, где регулярно проводятся концерты и городские фестивали.

Это самый настоящий лабиринт, очень яркий, с магическими лавками и мастерскими местных ремесленников, у которых можно приобрести изделия ручной работы. Летом и в хорошую погоду здесь можно посмотреть кино под открытым небом.

В завершении дня делегации из Абхазии была проведена обзорная экскурсия по городу, которая завершилась у точной копии колоннады, возведенной в 1948 году на набережной Махаджиров в Сухуме. Колоннада, ставшая речными воротами Уфы, символизирует многолетнюю дружбу стран, проверенную временем и взаимной поддержкой. Колоннада возведена в знаковом месте – рядом с монументом Дружбы, посвященным 400-летию вхождения Башкирии в состав Российского государства, и стелой «Уфа – город трудовой доблести».

Отметим, что каждый вечер колоннада будет подсвечиваться в цвета флагов стран-участников международного форума «Россия – спортивная держава», в том числе и во флаг Республики Абхазия, в это же время будут играть гимны стран-участников.

Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. В Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира. А главной площадкой форума станет Дворец борьбы. Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках столицы региона в течение трех дней. Это спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.