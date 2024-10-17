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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ

Новости Четверг, 17 октября 2024 15:25
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ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ В ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки GAZ 31105, прибывший из Республики Абхазия.

По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), при дальнейшем досмотре было установлено, что в багажном отделении автомобиля находится газовый баллон с тайником. После демонтажа удерживающего крепежа в вырезанном отверстии баллона была обнаружена табачная продукция.

Всего из полости газового баллона таможенники извлекли 530 пачек (10600 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS», произведенных в Дубае. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял и не подавал. Зная о запретах и ограничениях на ввоз сигарет в Россию, он решил скрыть свой товар.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 15:26

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