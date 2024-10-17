В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФОРУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИНДУСТРИИ
Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. 1-2 ноября в Гагре пройдет V юбилейный Туристический Форум VISIT APSNY, организованный некоммерческим партнерством «Абхазский Союз Туризма». Это событие соберет специалистов и представителей международного сообщества, занимающихся развитием туристического потенциала Абхазии.
В рамках форума предусмотрена обширная деловая программа, посвященная ключевым вопросам развития туристической отрасли. Основная тема обсуждений – «Как стать конкурентным в 2025 году?». Участники смогут участвовать в открытых дискуссиях о состоянии туристического сервиса и качества услуг, а также услышать рекомендации экспертов по улучшению сервиса в гостиницах и мини-отелях.
Кроме того, будет обсуждаться модернизация инфраструктуры и создание новых туристических продуктов, современные решения в области horeca, а также эффективные стратегии маркетинга и продвижения, включая использование digital-инструментов. Темы культурного туризма также займут важное место, включая разработку новых маршрутов и организацию мероприятий.
В течение двух дней участники обсудят инструменты повышения конкурентоспособности объектов размещения, таких как санатории и малые отели, а также мировые практики в этой области.
В рамках форума пройдет II Выставка APSNY HORECA, на которой участники смогут ознакомиться с новыми технологиями и трендами в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, а также получить информацию от партнеров.
Форум VISIT APSNY и выставка APSNY HORECA предоставят возможность для обмена опытом и выработки стратегий, направленных на укрепление позиций Абхазии на международной туристической арене. Участие будет интересно владельцам и директорам бизнеса, а также специалистам в области маркетинга и качества обслуживания.
Для отельеров участие бесплатное, строго по предварительной регистрации.
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