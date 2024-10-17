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Абхазия Информ

ДЕВЯТЬ СТУДЕНТОВ ИЗ СИРИИ БУДУТ УЧИТЬСЯ В АГУ

Новости Четверг, 17 октября 2024 15:57
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ДЕВЯТЬ СТУДЕНТОВ ИЗ СИРИИ БУДУТ УЧИТЬСЯ В АГУ

Сухум. 17 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазский государственный университет на учебу едут девять студентов из Сирии, представляющих черкесскую диаспору. В аэропорту Шереметьево, дипломаты посольства Республики Абхазии в Российской Федерации тепло встретили делегацию.

«Мы рады приветствовать студентов из Сирии. Это не только шаг к укреплению образовательных связей, но и вклад в сохранение нашего культурного наследия», – отметил представитель посольства.

Студенты выразили свою благодарность за теплое приветствие и поделились своими ожиданиями от учебы в Абхазии.

«Мы хотим не только учиться, но и обмениваться опытом, изучать культуру и традиции», – отметил одна из студентов.

Приезд группы студентов из Сирии подчеркивает важность международного сотрудничества и взаимопонимания в сфере образования.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 17 октября 2024 16:16

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