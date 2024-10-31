ТПП АБХАЗИИ И АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИНДИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия в лице ее президента Тамилы Мерцхулава подписала Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией предпринимателей Индии.
Стороны договорились сотрудничать на долгосрочной основе в соответствии с принципами равенства, партнерства, взаимной выгоды и учета взаимных интересов.
В качестве приоритетных направлений сотрудничества было определено укрепление и развитие внешнеэкономических связей между организациями, развитие информационного, консалтингового и маркетингового сотрудничества, а также обмен опытом и информацией.
Выстраивание экономического диалога с Индией является стратегически важным шагом для нашей страны. Настоящий меморандум может открыть новые возможности для роста и развития в различных сферах: установление торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, реализация различных проектов, направленных на поддержку предпринимательства обеих сторон.
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