ТПП АБХАЗИИ И АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИНДИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Стороны договорились сотрудничать на долгосрочной основе в соответствии с принципами равенства, партнерства, взаимной выгоды и учета взаимных интересов.

Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия в лице ее президента Тамилы Мерцхулава подписала Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией предпринимателей Индии.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества было определено укрепление и развитие внешнеэкономических связей между организациями, развитие информационного, консалтингового и маркетингового сотрудничества, а также обмен опытом и информацией.

Выстраивание экономического диалога с Индией является стратегически важным шагом для нашей страны. Настоящий меморандум может открыть новые возможности для роста и развития в различных сферах: установление торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, реализация различных проектов, направленных на поддержку предпринимательства обеих сторон.