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Абхазия Информ

ПОСОЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИИ

Новости Четверг, 31 октября 2024 19:06
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ПОСОЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИИ

Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али и вице-президента Сирии д-ра Фейсала Аль-Микдада. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения абхазо-сирийского сотрудничества, в том числе механизмы активизации подписанных между двумя странами соглашений.

Мухаммад Али выразил благодарность за поддержку Сирией Абхазии на международной арене, отметив голосование Сирии против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 4 июня 2024 года «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии».

Он отметил, что руководство Абхазии поддерживает курс власти Сирии на международной арене, в борьбе с остающимися на территории страны террористическими организациями, имеющими поддержку из-за рубежа, позицию Сирии по выводу незаконно находящихся на сирийской территории сил, а также необходимость снятия санкций и экономической блокады.

Вице-президент Сирии Фейсал Аль-Микдад сказал, что сирийско-абхазские отношения постоянно развиваются на различных уровнях в соответствии с указаниями президентов обеих стран – президента Сирии д-ра Башара Аль-Асада и президента Абхазии Аслана Бжания.

Он отметил, что связи между народами двух стран уходят корнями в историю и основаны на прочных принципах, которые отвергают гегемонистскую политику, не приемлют вмешательства во внутренние дела стран и посягательства на их суверенитет.

На встрече присутствовал советник посольства Гейс Аль-Харки.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2024 19:10

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