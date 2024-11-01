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Абхазия Информ

ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:08
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ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия, главы абхазской делегации на 62-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Одиссея Бигвава и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня 62–го раунда МЖД.

В контексте противодействия провокациям грузинской стороны, в частности, ввиду обнаружения в районе села Бгоура Галского района беспилотного летательного аппарата 16 октября с.г., Одиссей Бигвава представил предложения абхазской стороны по возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал.

В ходе встречи стороны согласовали позиции по ключевым вопросам предстоящего раунда, а также обсудили вопросы региональной безопасности и международной ситуации в целом.

Михаил Галузин поблагодарил абхазскую сторону за поддержку, оказываемую руководством Республики Абхазия, в частности, в вопросе Специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям.

Проведение 62- го раунда Дискуссий намечено на 5-6 ноября 2024 года.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:11

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