ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. С остоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия, главы абхазской делегации на 62-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Одиссея Бигвава и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня 62–го раунда МЖД.

В контексте противодействия провокациям грузинской стороны, в частности, ввиду обнаружения в районе села Бгоура Галского района беспилотного летательного аппарата 16 октября с.г., Одиссей Бигвава представил предложения абхазской стороны по возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал.

В ходе встречи стороны согласовали позиции по ключевым вопросам предстоящего раунда, а также обсудили вопросы региональной безопасности и международной ситуации в целом.

Михаил Галузин поблагодарил абхазскую сторону за поддержку, оказываемую руководством Республики Абхазия, в частности, в вопросе Специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Курской областям.

Проведение 62- го раунда Дискуссий намечено на 5-6 ноября 2024 года.