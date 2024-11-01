КРИСТИНА ОЗГАН: НОРМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АБХАЗИИ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган прокомментировала ход согласования с Парламентом проекта текста «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» и внесения в него поправок.

Кристина Озган: «Подписанному 30 октября межправительственному соглашению об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия предшествовала определенная работа. Сам проект соглашения был согласован с российской стороной и определена итоговая редакция в 2023 году. Соответственно, вышли распоряжения Правительства Российской Федерации и Республики Абхазия об утверждении текста соглашения.

Как известно, в начале 2024 года Парламентом был принят закон, который предусматривает информирование исполнительной властью депутатов Парламента о проектах международных договоров, подготовленных к подписанию.

В июне текущего года данный проект был направлен в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. В конце июля были представлены поправки к данному межправительственному соглашению. В Парламенте прошло несколько заседаний комитета по обсуждению проекта межправительственного соглашения и тех поправок, которые были внесены депутатами.

В целях урегулирования вопросов, которые обозначили депутаты, Министерством экономики был направлен развернутый комментарий к каждой поправке в целях исключения разночтений, возникших в процессе обсуждения.

Основные, принципиальные замечания касались льготы по налогу на добавленную стоимость и определение сфер деятельности в туристической отрасли, которые, по результатам переговоров с российской стороной, были урегулированы. В итоге, льгота по возмещению в полном объеме уплаченного НДС, изначально предусматривавшаяся в проекте межправсоглашения, в итоговой редакции определена в размере 50% от действующей ставки налога на добавленную стоимость. Также из текста соглашения исключена формулировка в контексте туристической отрасли «иные объекты размещения».

Отдельно министр экономики акцентировала внимание на тех вопросах, которые вызывают наибольший интерес в обществе.

«Это вопросы, касающиеся земли, правопользования земельными участками, права залога объектов инвестиций, вопросы создания и регистрации на территории Абхазии филиала российского банка с государственным участием.

Все вопросы, связанные с землепользованием и залогом объектов инвестиций, предусмотренные в качестве прав инвесторам, которые будут реализовать инвестиционные проекты на территории Республики Абхазия, все нормы, которые заложены в данное соглашение, абсолютно идентичны нормам гражданского и земельного законодательства республики.

Порядок предоставления земельных участков в пользование таким юридическим лицам не предусматривается иной, нежели, чем тот, который сегодня действует в рамках земельного законодательства. Есть соответствующие статьи Гражданского кодекса, которые предусматривают право на предоставление в залог объектов собственности, а объекты инвестиций будут безусловно являться объектами собственности. Поэтому ничего противоречащего действующему законодательству Республики Абхазии в этой части соглашения не содержится.

Также отдельно хочу сказать, что вопрос регистрации на территории Республики Абхазия филиала российского банка с государственным участием вытекает из действующего закона «О банках и банковской деятельности», который предусматривает создание на территории Республики Абхазия дочерней структуры иностранного банка. В данном случае, мы в соглашении предусмотрели ограничение данной нормы, которая предусматривает не регистрацию дочерней структуры, а именно филиала с ограниченным набором функций, которые будет определять Национальный банк Республики Абхазия.

Вопросы, связанные с льготами по налогу на добавленную стоимость – это не новация, которая предусмотрена в данном соглашении исключительно только для российских юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на территории Абхазии. Аналогичная норма содержится в законе об особых экономических зонах, где предусматривается, что в пределах особой экономической зоны могут реализовываться проекты в различных сферах деятельности без ограничений, а также таким проектом предоставляются льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин на 24,5 лет с момента начала деятельности.

В соглашении предусматривается возмещение фактически уплаченного налога на добавленную стоимость после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию в размере 50 процентов от установленной ставки НДС», – констатировала Кристина Озган.