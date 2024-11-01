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Абхазия Информ

ПОКУШЕНИИ НА НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:19
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ПОКУШЕНИИ НА НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Житель г. Очамчыра Гвагвалия Батал Гочович, 1995 г.р. обвиняется в покушении на незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Он пытался взломать замок двери квартиры в доме по ул. Абазгаа в г. Гагра, но не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление было раскрыто по горячим следам сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району, которые остановили автомобиль, на котором пытался скрыться подозреваемый.

При обследовании транспортного средства задержанного были обнаружены и изъяты металлические предметы кустарного изготовления.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, при осмотре комнаты в пансионате, где последний временно проживал, сотрудники милиции обнаружили наплечную мужскую сумку с пластиковой коробкой, в которой находились металлические предметы. Все изготовленные кустарным способом инструменты были изъяты.

До окончания следственных мероприятий гражданин Гвагвалия ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела проводит прокуратура Гагрского района.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:22

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