У ЖИТЕЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Гражданин Республики Таджикистан уличен в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере. Музафарзода Бобоназири Джуравек, 1993 г.р. незаконно приобрел и хранил при себе фасовочный пакет с веществом растительного происхождения и завернутое в обрезок черного целлофана аналогичное вещество со специфическим запахом.