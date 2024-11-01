У ЖИТЕЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Гражданин Республики Таджикистан уличен в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере. Музафарзода Бобоназири Джуравек, 1993 г.р. незаконно приобрел и хранил при себе фасовочный пакет с веществом растительного происхождения и завернутое в обрезок черного целлофана аналогичное вещество со специфическим запахом.
Гражданин Таджикистана задержан сотрудниками Новоафонского отдела милиции Гудаутского РОВД.
Экспертами установлено, что изъятое при личном досмотре у Бобоназири Музафарзода вещество является наркотическим средством каннабис, общим весом порядка 12 граммов, что является крупным размером.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственное подразделение ОВД по Гудаутскому району. Подозреваемый содержится под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ПОКУШЕНИИ НА НЕЗАКОННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛИЩЕ
- КРИСТИНА ОЗГАН: НОРМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АБХАЗИИ
- ОДИССЕЙ БИГВАВА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ МИХАИЛОМ ГАЛУЗИНЫМ
- ПОСОЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СИРИИ
- ТПП АБХАЗИИ И АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИНДИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ