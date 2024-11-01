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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:22
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У ЖИТЕЛЯ ТАДЖИКИСТАНА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Гражданин Республики Таджикистан уличен в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере. Музафарзода Бобоназири Джуравек, 1993 г.р. незаконно приобрел и хранил при себе фасовочный пакет с веществом растительного происхождения и завернутое в обрезок черного целлофана аналогичное вещество со специфическим запахом.

Гражданин Таджикистана задержан сотрудниками Новоафонского отдела милиции Гудаутского РОВД.

Экспертами установлено, что изъятое при личном досмотре у Бобоназири Музафарзода вещество является наркотическим средством каннабис, общим весом порядка 12 граммов, что является крупным размером.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 2 ст. 223 УК РА проводит следственное подразделение ОВД по Гудаутскому району. Подозреваемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:24

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