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Абхазия Информ

В СЕЛЕ АРАСАДЗЫХЬ ОБНАРУЖЕН КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОН НАЧИНЕННЫЙ ВЗРЫВЧАТКОЙ

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:26
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В СЕЛЕ АРАСАДЗЫХЬ ОБНАРУЖЕН КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОН НАЧИНЕННЫЙ ВЗРЫВЧАТКОЙ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Кислородный баллон времен Отечественной войны 1992-93 годов, начиненный взрывчаткой, был обнаружен в селе Арасадзыхь, Очамчырского района. О находке спасателям МЧС сообщили накануне в 12 часов 20 минут. На место выехали сотрудники пиротехнического отдела спасательного ведомства страны.

Баллон изъят, вывезен на полигон и утилизирован путем подрыва.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:34

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