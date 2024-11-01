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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ III МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:34
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ III МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. Определены лауреаты III Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, который в этом году прошел в формате музыкальной лаборатории. Обладателем гран-при стал тенор Валерий Макаров.

«Для меня большая честь носить имя обладателя гран-при этого конкурса. Волнительно прежде всего потому, что в этой стране родились мой дедушка и мой отец», – подчеркнул артист, получая награду.

Лауреаты первой премии в номинации «Сольное вокальное исполнительство» – Анастасия Колотова и Анастасия Лаптева, второй премии – Юлия Герасимова и Жанна Худавердян, третьей – Максим Сударев, Гульнара Валеева, Маргарита Шелухина.

Лауреатами первой премии в номинации «Искусство ансамбля» стали вокальный дуэт «Кластер» в составе Софьи Сакания и Марии Самусевой и дуэт из Татарстана Яков Асташин и Саид Хусаинов.

Лауреаты второй премии – дуэт Московской консерватории (Екатерина Расулова и Елизавета Янюшкина) и дуэт «Ла Пассионе» (Марк Рейнский и Джованна Александра Раппа).

Лауреаты третьей премии – квартет «Анима» (Агафия Григорьева, Ангелина Гвоздарева, Екатерина Расулова и Владислав Алмакаев) и дуэт из Томска (Семен промое и Дарья Махтаева).

Спецприз от первой леди Абхазии Аэлиты Ахиба вручили студентке Московской консерватории, уроженке республики Иарне Симсим.

Автор проекта – Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба отметила, что для проведения культурного мероприятия был пройдет большой и сложный путь, и в этом ей помогли все причастные к организации и проведении конкурса, подчеркнула она. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов поблагодарил оперную диву за проведение музыкального конкурса за особый вклад в развитие культуры и искусства на благо народов двух стран.

Куликов отметил, что конкурс поддержал, в том числе, российский Президентский фонд культурных инициатив, пожелал проекту больших успехов и процветания. После награждения прошел гала-концерт лауреатов и участников конкурса. Вместе с молодыми артистами на сцену вышли Воронежский академический симфонический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт состоится 1 ноября в Пицунде.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:39

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