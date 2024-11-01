В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КУБОК АБХАЗИИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. 3 ноября в Сухуме пройдет Кубок Республики Абхазия по пауэрлифтингу. Турнир пройдет среди спортсменов 14-19, 20-23, 24-39 лет и ветеранов 40-54 лет. Соревнования среди мужчин состоятся в 11 весовых категориях, среди девушек – во всех категориях.
Турнир пройдет в фитнес-клубе «Elite Sport», взвешивание спортсменов состоится с 08:00 до 09:00, начало – в 09:30.
Организаторами турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта, Федерация силовых видов спорта и фитнес-клуб «Elite Sport».
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