КОМАНДА СУХУМ ВНОВЬ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Артиллерийской группе Министерства обороны Абхазии состоялась церемония закрытия XVIII Республиканских военно-спортивных игр «Аиааира». По результатам всех соревновательных дней сборная команда г. Сухум в третий раз подряд стала победителем в военно-спортивных играх. Второе место заняла сборная команда города Гудаута, на третьем – команда города Гагра.

Начальник Управления образования Астанда Таркил поздравила ребят с окончанием игр и пожелала ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений.

На протяжении недели команды показывали свои силы, достигали результатов, улучшающихся с каждым годом.

В завершение игр победителям были вручены кубки, грамоты и медали, а также памятные подарки – футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи.

Участие в таких мероприятиях способствует не только физическому и духовному развитию, но и дает возможность приобщиться к истории побед нашей Родины, отмечается в сообщении Управление образования столицы.