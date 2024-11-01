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Абхазия Информ

КОМАНДА СУХУМ ВНОВЬ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Новости Пятница, 01 ноября 2024 18:43
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КОМАНДА СУХУМ ВНОВЬ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГРАХ «АИААИРА»

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Артиллерийской группе Министерства обороны Абхазии состоялась церемония закрытия XVIII Республиканских военно-спортивных игр «Аиааира». По результатам всех соревновательных дней сборная команда г. Сухум в третий раз подряд стала победителем в военно-спортивных играх. Второе место заняла сборная команда города Гудаута, на третьем – команда города Гагра.

Начальник Управления образования Астанда Таркил поздравила ребят с окончанием игр и пожелала ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений.

На протяжении недели команды показывали свои силы, достигали результатов, улучшающихся с каждым годом.

В завершение игр победителям были вручены кубки, грамоты и медали, а также памятные подарки – футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи.

Участие в таких мероприятиях способствует не только физическому и духовному развитию, но и дает возможность приобщиться к истории побед нашей Родины, отмечается в сообщении Управление образования столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2024 18:46

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