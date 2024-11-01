В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ

Сухум. 1 ноября 2024. Абхазия-Информ. 4 и 5 ноября 2024 при поддержке Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии и проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) @agro_abkhazia состоятся тренинги по виноделию под руководством международного эксперта Гильерме Мартинса.

Тренинги проводятся в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Гильерме Мартинс, кандидат наук в области микробиологии и биотехнологии, является преподавателем и научным сотрудником Института виноградарства и виноделия. Он обладает большим опытом участия в международных академических и сельскохозяйственных программах, а также внедрения инноваций в винный сектор.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращаться по номеру: +7940 9010505 (WhatsApp).

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».