ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует крепость духа, единство и солидарность народов России, готовность вместе преодолевать любые трудности и вызовы. Сегодня, когда перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, сплоченность многонационального народа становится залогом успешного будущего страны.

Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление наших дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим Вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всем гражданам Российской Федерации здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой».