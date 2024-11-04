ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Днём народного единства!
Этот праздник символизирует крепость духа, единство и солидарность народов России, готовность вместе преодолевать любые трудности и вызовы. Сегодня, когда перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, сплоченность многонационального народа становится залогом успешного будущего страны.
Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление наших дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим Вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всем гражданам Российской Федерации здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой».
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