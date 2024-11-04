 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Новости Понедельник, 04 ноября 2024 17:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства. В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует крепость духа, единство и солидарность народов России, готовность вместе преодолевать любые трудности и вызовы. Сегодня, когда перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, сплоченность многонационального народа становится залогом успешного будущего страны.

Абхазия неизменно придерживается курса на укрепление наших дружеских и союзнических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и стремлении к общему благополучию. Мы высоко ценим Вашу поддержку в вопросах социально-экономического развития Республики Абхазия, а также в вопросах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В этот торжественный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всем гражданам Российской Федерации здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 04 ноября 2024 17:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОДЕЛИЮ ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: «МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО ВОПИЮЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОГЛИ СОВЕРШИТЬ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ МОРАЛЬ И СОВЕСТЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.