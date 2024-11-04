ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: «МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ЭТО ВОПИЮЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МОГЛИ СОВЕРШИТЬ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ МОРАЛЬ И СОВЕСТЬ»

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Пресс-службы президента Абхазии выступила с комментарием по поводу событий произошедших у комплекса правительственных зданий, в ночь с 3 на 4 ноября. В комментарии гововрится:

«В ночь с 3 на 4 ноября совершен акт вандализма в отношении памятника махаджирам на набережной в Сухуме. Неустановленные пока лица облили краской сам памятник, постамент и территорию вокруг него.

Мы считаем, что это вопиющее преступление могли совершить люди, которым чуждо самое ценное, что есть у нашего народа – историческая память, у которых отсутствует мораль и совесть.

Примечателен тот факт, что оппозиционные телеграм-каналы, сообщая о событии, акцентируют внимание на оскорбительные надписи в адрес руководства страны, оставленные на асфальте рядом со зданием Администрации Президента. При этом умалчивают об акте вандализма, совершенном в отношении памятника махаджирам.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию данного преступления. Будет сделано все возможное для того, чтобы в ближайшее время установить и привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, совершивших это мерзкое преступление».