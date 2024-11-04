У ЖИТЕЛЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ И НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Автомобиль марки «Газель» под управлением Дзадзба Даура Зуриковича 1980 г.р. сотрудники отдела уголовного розыска совместно с Бзыпским отделом милиции УВД по Гагрскому району остановили в ходе проведения профилактических мероприятий.

При осмотре транспортного средства между пассажирскими сидениями сотрудники милиции обнаружили и изъяли два автомата «Калашникова» калибра 5.45 и 7.62мм. Впоследствии экспертами установлено, что изъятое у гражданина Дзадзба оружие является боевым, технически исправно и к производству выстрелов пригодно.

Так же, в одном из вещмешков, хранимых в данном автомобиле, среди носимых вещей были обнаружены 2 пачки с патронами. В общей сложности из двух коробок изъято 15 патронов калибра 7.62 мм и 30 патронов калибра 5.45 мм.

В бардачке автомобиля находились два магазина от автоматического оружия, снаряженные боеприпасами. 30 патронов изъято из магазина к автомату калибра 7.62 мм и 25 единиц боеприпасов калибра 5.45 мм. Все изъятые патроны по заключению экспертов являются боевыми, заводского производства, технически исправны и к производству выстрелов пригодны.

При дальнейшем осмотре салона автотранспортного средства в ручной клади, так же принадлежащей гражданину Дзадзба, была обнаружена стеклянная тара. В банке содержалось наркотическое средство каннабис общим весом порядка 19 граммов.

По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, а так же наркотического средства в крупном размере в отношении гражданина Дзадзба по ч. 1 ст. 217 и ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственный отдел Гагрского районного управления внутренних дел. Подозреваемый помещен под домашний арест.

Об этом сообщает сайт МВД.