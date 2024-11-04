ФЕРМЕРЫ ПРОШЛИ ТРЕНИНГИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ФУНДУКА И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Галском и Очамчырском районах прошли обучающие тренинги, организованные проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Мероприятия были направлены на повышение качества производства фундука и обеспечение его безопасности, а также на поддержку местных фермеров в освоении современных методов ухода за урожаем и хранения.

Ранее проектным офисом ФАО было проведено исследование сектора фундука в Абхазии, которое выявило важные направления для повышения эффективности и устойчивости данной отрасли. Исследование показало, что для улучшения качества и снижения потерь в производстве необходимо внедрение современных агротехнологий.

Важным аспектом также является повышение уровня пост уборочной обработки фундука и модернизация инфраструктуры хранения. На основе этих данных ФАО инициировала серию обучающих тренингов, чтобы передать местным фермерам необходимые знания и навыки для успешного и безопасного выращивания и хранения фундука.

Тренинги охватили ключевые аспекты обработки и контроля качества фундука, среди которых особое внимание уделялось предотвращению образования афлатоксинов – опасных для здоровья микотоксинов, способных накапливаться в орехах при неправильных условиях хранения и обработки. Эксперт ФАО рассказал участникам о причинах возникновения афлатоксинов и предложил методы их профилактики, что особенно важно для фермеров, заинтересованных в поставках качественной продукции на рынок.

Темы тренинга включали основные этапы ухода за фундуком: внесение удобрений,

обрезка, сбор урожая и рекомендации по ручной и машинной уборке орехов. Фермеры также получили практические советы по обработке и хранению собранного урожая, что позволит улучшить качество и срок хранения продукции.

«На тренинге была отмечена высокая активность фермеров не только по тематике

презентации, но и в других вопросах. Большой интерес у них вызвали темы, связанные с выбором участка, выращиванием фундука и важностью предварительного анализа почвы перед закладкой сада, а также с методами ухода за насаждениями. Фермеры выражали искреннее желание улучшить качество урожая и получить более здоровый продукт в следующие годы, поскольку спрос на фундук на рынке остается высоким, несмотря на трудности, с которыми они особенно сталкиваются за последние 6–7 лет», – сказал эксперт ФАО Леван Кулава.

ФАО продолжает оказывать поддержку местным фермерам, способствуя улучшению продовольственной безопасности и повышению качества продукции.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемого проектным офисом ФАО.