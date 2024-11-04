БЕСЛАН ЭШБА НАЗВАЛ АКТОМ ВАНДАЛИЗМА СЛУЧИВШЕЕСЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба назвал актом вандализма случившееся на Набережной махаджиров.

«В ночь с 3 на 4 ноября, ориентировочно в 3 часа, был произведён акт вандализма на набережной у памятника махаджирам. Неизвестные нанесли масляной краской разные рисунки и надписи. Я расцениваю это как акт вандализма. Задействованы специальные службы – Управление внутренних дел, Служба госбезопасности. Есть кадры видеофиксации. С произошедшим никто мириться не собирается. Мы надеемся, что нашим спецслужбам удастся найти человека, сделавшего это, и наказать его по всей строгости закона», – сказал Беслан Эшба.