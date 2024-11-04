ХАРИТОН АГРБА: «В БОЮ ЗА ПОЯС IBA С РОСОЙ НУЖНО ВЫХОДИТЬ И ЗАБИРАТЬ СВОЕ»

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Харитон Агрба (14-0, КО 9) 4 ноября в Самаре проведет бой за пояс чемпиона IBA в весе до 67 кг с не знающим поражений аргентинцем Габриэлем Росой (27-0, КО 20). Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Ночь Чемпионов IBA. Бокс на Волге».

В преддверии этого поединка Харитон Агрба дал интервью пресс-службе Федерации бокса России.

«Для каждого профессионального спортсмена проведение титульных боев – большая мечта. Каждый с детства мечтает стать чемпионом мира. И сейчас у меня появилась возможность стать чемпионом. Это большая ответственность! Ну и у меня есть понимание, что я буду боксировать в России, это тоже добавляет ответственности. Противостоять мне будет довольно сильно оппонент. Я в предвкушении, вся работа уже сделана. Остается только пройти процедуру взвешивания, выйти на ринг, показать свои навыки и завоевать пояс чемпиона мира. Я люблю боксировать против сильных соперников, благодаря таким противостояниям я и творчески, и профессионально прогрессирую.

И Роса – это один из тех оппонентов, который находится на очень высоком уровне. Он входит в топы мировых рейтингов. Если ты хочет стать чемпионом, ты должен побеждать сильнейших. Какой статус боя, такой и соперник. Я очень хочу добиться победы, приложил максимум усилий во время подготовки. Я уверен в своих силах, поэтому в предстоящем бою нужно выходить и забирать свое».

Серебряный призер Европейских игр-2019 Агрба в последний раз выходил на ринг в сентябре в Челябинске, когда единогласным решением судей победил аргентинца Клаудио Габриэля Данефа и завоевал пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

Харитон занимает 11-ю строчку рейтинга IBF и 14-ю в рейтинге WBA. Роса владеет титулом WBC Latino и в 2024 году провел уже три успешных поединка. Роса располагается на 13-й строчке рейтинга WBA.