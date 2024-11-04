В РУСДРАМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Театре имени Фазиля Искандера 8 и 9 ноября состоится главная премьера осени 2024 года – спектакль «Отцы и дети» по роману классика русской литературы Ивана Тургенева в постановке режиссера Егора Равинского.

В версии режиссёра Егора Равинского «отцы» — это поколение 40-летних, это дети сильных, добившихся многого «праотцов», не сумевшие сохранить и укрепить то, что им досталось по наследству. Именно поэтому их не уважают «дети», в этом конфликт «детей» и «отцов».

Спектакль «Отцы и дети» по великому роману И. Тургенева увлечет зрителя динамичным сюжетом и актуальностью тем, порадует впечатляющими декорациями и эффектными костюмами, и главное – убедит правдой актерского существования в методологии русского психологического театра.

Евгений Базаров – «нигилист», максималист, циник, противник существующего общественного порядка. Его «страстное, грешное, бунтующее» сердце не приемлет компромиссов, он с одинаковой беспощадностью отрицает любые авторитеты и веру, любовь и искусство, брак и семью, долг и право. Базарову нужна другая жизнь, другие люди. Острие его критики нацелено на поколение «отцов», людей свыкшихся с жизнью, консервативных, лишенных пассионарности, стремящихся к спокойному существованию.

Но вдруг в жизнь Базарова врывается любовь. Все, что Базаров прежде яростно отвергал, теперь грозит разрушить его систему убеждений.

Сможет ли Евгений Базаров выдержать испытание любовью? Кто прав в вечном споре - смирившиеся «отцы» или бунтующие «дети»? И что же все-таки главное в жизни - принципы и убеждения или простое человеческое счастье?

В спектакле занят внушительный актерский состав: Эмиль Петров в роли Евгения Базарова, Ирина Делба - Анны Одинцовой, Руслан Жиба сыграет Аркадия Кирсанова, а заслуженные артисты Абхазии Рубен Депелян и Кирилл Шишкин - Николая и Павла Кирсановых. В спектакле также заняты заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания, актеры Екатерина Барышева, Леон Гвинджия, Лоида Тыркба и Лана Гергия.

Над спектаклем работает талантливая постановочная команда в составе известного российского режиссера Егора Равинского, чьи спектакли идут в лучших театрах Москвы и России, художника-постановщика Евгения Терехова и художника по костюмам Анастасии Тереховой, оформивших спектакли в крупных российских театрах, художника по свету Дениса Солнцева, лауреата премии «Золотая маска», одного из самых востребованных российских мастеров света. Музыку к спектаклю написал Алексей Асеев, звукорежиссер Театра имени Фазиля Искандера.

Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.