В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Сухум. 4 ноября 2024. Абхазия-Информ. Пятый Международный туристический форум «Visit Apsny» прошел в г. Гагре 1 и 2 ноября. Тема форума – «Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025». В мероприятии приняли участие представители Минтуризма и Министерства транспорта и энергетики Абхазии, администрации Гагрского района, Торгово-промышленной палаты и около 170 представителей туротрасли и предпринимательства из Абхазии и России.

В первый день участники мероприятия обсудили актуальные темы, в частности: повышение уровня сервиса, борьба с гидами-нелегалами, продвижение бренда республики и др.

Утро второго дня форума началось с обсуждения темы развития туризма в Абхазии.

На выставке «Apsny Horeca», которая проходила в рамках форума, более 20 предприятий представили свою продукцию – роботизированную технику, алкогольные и газированные напитки, воду, косметику, джемы, сухофрукты, печатную продукцию, услуги для отелей.